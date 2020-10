Boletín México: Chihuahua se paraliza ante Covid-19

Chihuahua paralizado tras rebrote de Covid-19

Casi por completo se detuvieron nuevamente las actividades económicas y recreativas en el estado de Chihuahua, debido al aumento de casos de Covid-19 que mantienen su capacidad máxima en siete hospitales.

Acusa Rosario Robles a Fiscalía de realizar “cacería de brujas”

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, dijo en una carta difundida en redes sociales que la Fiscalía General de la República ofrece impunidad a sus ex colaboradores a cambio de declaraciones “a modo” en el caso de la Estafa Maestra y a ella la mantienen como “rehén” para obligarla a señalar a ex funcionarios de la pasada administración de mayor jerarquía.

Venezuela tiene resultados positivos en medicina que anula el Covid-19

Este lunes Venezuela presentó a la Organización Mundial de la Salud los resultados de una medicina que desarrollaron y que aseguran “anula” el Covid-19 y buscan la certificación y el registro de su hallazgo.