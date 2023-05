'Biohacking' de cerca

Cecilia de los Ríos, cofundadora de Biohacking Center, el primero en Latinoamérica, comenta que el primer paso es entender cuál es la raíz de la enfermedad que nos preocupa.

"Comprender qué sistemas del cuerpo se están viendo afectados y cómo influyen las emociones en lo que la persona está padeciendo", dice, "si logramos entender de fondo qué necesita, podemos ayudarlo de manera integral por medio de estrategias personalizadas".

Para lograr esto, se usan herramientas como tests de microbiota y genética, o se usa la luz infrarroja para activar la energía celular.

"También la terapia intravenosa para aumentar los requerimientos de nutrientes y antioxidantes o los beneficios de hacer ‘earthing’ (caminar descalzo en el pasto) para equilibrar la energía de nuestro cuerpo. Todo tiene estudios científicos que comprueban sus beneficios", añade la ‘health coach’ por el Integrative Nutrition Institute.

"Sin embargo, lo más importante es que cada quien sea su propio laboratorio de experimentación, que pruebe, observe y compruebe los cambios".

Hay otras prácticas diarias que la experta recomienda, como bañarse con agua fría o hacer inmersiones en hielo con frecuencia.

Además, beber una bebida caliente con aceite MCT (extraído principalmente del coco) y ‘ghee’ (una especie de mantequilla clarificada) para darle más energía a la mente, agregar adaptógenos y diversos tipos de fibra a la dieta, y ayunar doce horas para darle un descanso al intestino y así las células puedan hacer su trabajo de autolimpieza.

En algunos casos, pueden usarse dispositivos para monitorear la calidad del sueño o un medidor de glucosa.

"Yo me enfermo menos, mi vitalidad aumentó, duermo mejor y siento mi mente enfocada; tengo una enfermedad autoinmune y no sólo la he podido controlar, sino que los niveles de anticuerpos cada día son menores", dice quien tiene la cuenta de Instagram @cecidelosriosg.



Cinco claves

1 Duerme cuando te sientas cansado y no pierdas tiempo de descanso viendo televisión o celular. Lo ideal son siete horas.

2 Mueve el cuerpo a diario, no se trata de sólo acumularlo el fin de semana.

3 Equilibra tu microbiota con frutas y verduras de diferentes colores, temporada y con cáscara.

4 Respira con conciencia. El estrés diario te puede llevar a bloquear el paso libre y profundo de la fuente de vida más importante.

5 Haz cosas que te hagan sonreír, que te apasionen y le den un buen sentido a tu vida.

6 Activa tu energía sexual.