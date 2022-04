"Bienvenidos al éden" serie por la que Belinda se fue de México.

Tijuana, Baja California.- No todo ha sido gris para Belinda tras la ruputura de compromiso con el interpréte del género regional Christian Nodal. Pues después que el famoso sacará "No somos ni seremos" parece que Belinda no se ha querido quedar atrás. Sin duda, le han llovido tanto proyectos musicales como actorales.

Luego de "haber escapado" a Europa según sus seguidores para "alivianar las penas" y asegurar en una entrevista para la cadena de radio española Mega Star FM que era española, han relucido las verdaderas razones de su visita al extranjero. Parece tratarse de un proyecto para la plataforma 'Netflix'.

Bienvenidos al edén

En la nueva serie juvenil "Bienvenido al edén" será donde Belinda interpretará a Africa y además, dos de las canciones del soundtrack. Otras actrices con las que compartirá elenco son Ana Mena y Amaia Aberasturi.

En el trailer nos adelanta tratará de una extraña invitación que reciben 4 jovenes a una fiesta en una isla y pronto cambiara el rumbo de sus vidas.

La actriz parece querer brillar tal como la mexicana Danna Paola tuvo en el país extranjero. Este proyecto saldrá a luz el día 6 de Mayo.