Bella y con clase

Estos son algunos productos (todos disponibles en las tiendas de Sephora) que son indispensables en tu neceser de maquillaje.

Protector

El bloqueador solar es esencial para una piel radiante y debe retocarse máximo cada cuatro horas. Esta opción de Tonymoly en formato 'cushion' te será de mucha ayuda para aplicarlo de manera sencilla y sin estropear tu maquillaje. Además de proteger tu rostro, aporta hidratación y no deja residuos en la piel ni sensación pegajosa.

Hidratante

Una crema en formato mini te será de mucha ayuda, ya sea para darle un efecto revitalizante a tu rostro o para utilizarla en ocasiones de emergencia. 'Confidence in a Cream' es el producto más popular por su fórmula con ácido hialurónico, niacinamida y ceramidas, la cual logra disminuir líneas de expresión, brindar hidratación y darle una textura suave a la piel.

Máscara de pestañas

Si buscas un look sencillo y espectacular, las pestañas son clave. Apuesta por un máscara a prueba de todo y que aporte volúmen y longitud.

'Better Than Sex Waterproof' de Too Faced es famosa por su aplicador en forma de reloj de arena que separa, cubre y riza cada pestaña.

Sombras

Elige una paleta con colores básicos y de diferentes acabados, desde brillantes hasta mates.

'Naked 3 Mini Palette' incluye tonos marrón, rosas y guinda que son perfectos para combinar entre sí o llevarlos por sí solos. Su tamaño es perfecto para llevarla a todas partes.

Tinta

Tanto para los labios, como para las mejillas o párpados, una tinta te aportará un toque de color que te durará todo el día.

'Benetint' de Benefit es de las favoritas porque crea un tono natural que es modular y fácil de difuminar.