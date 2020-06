BOA: Niega AMLO espionaje a sus adversarios al revelar documento

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el revelar el documento “Rescatemos México” sea producto de espionaje por parte del gobierno a sus adversarios .

“¿Cuál espionaje si ya no hay, no es el tiempo de (Genaro) García Luna, son otros tiempos. Me llega el documento, lo veo, y pues yo ya sé que ellos tienen un propósito destruirnos políticamente”, dijo.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre las críticas al haber revelado el documento en donde se habla de la estrategia del “Bloque Amplio Opositor” (BOA) para derrocarlo en 2022 y evitar que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtenga mayoría en el Congreso de la Unión el próximo año.

“El que no tiene injerencia en ese asunto, ¿qué le preocupa?, y ¿por qué lo doy a conocer? Porque me lo entregan, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, qué voy andar guardando documentos, porque la política es asunto de todos”, dijo.

En el caso de los gobernadores, el mandatario dijo que buscará actuar con responsabilidad.

“Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, podemos tener diferencias políticas, pero hay un trabajo coordinado que siempre se lleva a cabo en los estados”, dijo.