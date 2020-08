Ayudaría mucho que Calderón y Peña Nieto declaren en el caso Lozoya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El que declaren los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el caso Lozoya, ayudaría mucho, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando hay una denuncia tienen que ir a declarar los implicados, lo que no sé es si por el cargo de presidente o por ser ex presidentes; de conformidad con el Artículo 108 de la Constitución los ex presidentes hasta ahora sólo pueden ser juzgados por traición a la patria y delitos graves, no sé si puedan hacerlo por escrito y tengan la obligación de ir o mandarlo a decir que van a declarar por escrito. Pero sí, todos los implicados tiene que declarar”, dijo.