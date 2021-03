"¡Ay me van a violar! De todo se asustan", conductor aterra a su pasajera en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- A través de redes sociales Lilibeth, usuaria de una aplicación para viajes en vehículos de alquiler, narró un reciente viaje del que resultó atemorizada por la actitud del conductor, a quien desde un principio percibió como "raro".

En principio el chofer hacía alarde de sus salidas con mujeres, cuestión que ignoró, pero más tarde se desvió de la ruta del viaje hacia un terreno con montes y bodegas. Ella le señaló que ese no era el camino y le pidió de favor que siguiera lo que le indicaba la aplicación.

Sin embargo, el conductor la ignoró y se dirigió a un baldío, para luego volver a la zona de las bodegas, donde manejó a exceso de velocidad. La pasajera se asustó y de manera desesperada intentó abrir la puerta para saltar del vehículo, pero esta tenía "seguro para niños".

Pensé en saltar pero iba muy rápido y nadie me ayudaría en ese lugar ya que era puro monte".

Lilibeth cuenta que en ese momento el chofer comenzó a reír burlándose de ella al verla asustada y dijo "me dan risa las mujeres como tú, son como unos corderitos que por todo se asustan". Acto seguido "aleteó" con sus brazos diciendo "¡ay me van a violar, me van a violar!", imitando a una mujer que atemorizada por la situación.

La usuaria finalizó diciendo que fue llevada a sus destino y que el conductor "trató de explicarle" que de esa manera el viaje le "saldría más barato y ahorraría tráfico", pero Lilibeth reprobó la actitud del chofer pues afirma que eso "no justifica su actitud burlesca al verme tan asustada".