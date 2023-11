Aventura y ecoturismo

Si estás buscando tocar "el lado b" del también llamado Estado del Sol, te presentamos estas alternativas

UN COMBO QUE SE ANTOJA

Al pasear por Fort Lauderdale es fácil comprender la razón por la que también es conocida como la "Capital Mundial de los Yates" o la "Venecia de América". Desde lo alto de un edificio, por ejemplo es posible ver los diversos canales así como los yates o megayates, ya sea anclados o navegando. También se observa la amplia playa de arena fina bañada por el Océano Atlántico.



Hacer una caminata, correr o andar en bici por el Fort Lauderdale Beach Boulevard es una opción para conocer esta ciudad portuaria del sur de la Florida, teniendo al lado la vista del mar.



De igual forma es posible hacer un tour en segway por el centro, donde tiendas, restaurantes y bares están listos para recibir a los viajeros; o bien, navegar por sus canales en un water taxi, cuyo guía señalará las casas de algunos famosos y acaudalados propietarios, por ejemplo, de jugadores o dueños del equipo de futbol americano, los Dolphins de Miami.

Cabe destacar la variada oferta gastronómica, desde platillos de mar hasta las fusiones de comida americana-caribeña, mediterránea e italiana.

POSTALES DE ENSUEÑO

La pequeña ciudad de Ocala es uno de los secretos mejor guardados de Florida; colinda con el Bosque Nacional de Ocala, por lo que en sus alrededores se pueden visitar lagos, canales y manantiales.



Abundan las paisajes bucólicos cobijados por cielos limpios de los caminos, así como las largas franjas de campos y ranchos, salpicados por casas sin bardas o rodeadas por cercas de madera.



En esta zona es común ver grupos de adultos mayores y de jóvenes que recorren los senderos del Parque Estatal Silver Springs, que realizan paseos en los botes con fondo de cristal en el Rainbow River o practican paddle o kayak.

Los más aventureros hacen tirolesa en el Canyons Zip Line and Adventure Park para conocer desde las alturas dos cañones espectaculares y cuatro lagos.

CAPITAL MUNDIAL DE LOS CABALLOS

Ocala también atrae a quienes gustan del mundo hípico. Además de ser el hogar de más de 600 granjas donde se crían caballos de pura sangre, alberga el World Equestrian Center (WEC), complejo ecuestre que dispone de 2 mil cuadras para los caballos, 18 arenas al aire libre y 5 arenas cubiertas, en las que se celebran competencias de paso fino, de salto y doma, entre otras.

El complejo presume un hotel de 5 estrellas y una pista central, con una tribuna cubierta en los tres lados y dos grandes pantallas.

Para saber

Cómo llegar: si inicias el paseo en Fort Lauderdale, puedes llegar a Miami, y de ahí tomar el tren Brightline, que acaba de estrenar su ruta Miami-Orlando; de Miami a Fort Lauderdale toma sólo 33 minutos. Aeroméxico opera cuatro vuelos diarios a Miami y cuatro, a Orlando



Dónde dormir: en Fort Lauderdale, en el Hotel W y en Ocala, en el World Equestrian Center Hotel



Dónde comer: en Fort Lauderdale, Steel Pan, Sistrunk Marketplace & Brewery (sistrunkmarketplace.com); The House on the river, Louie Bossi's Ristorante Bar Pizzeria y Olive & Sea. Mary Mary Bar, en cada estación del tren Brightline.

En Ocala: el World Equestrian Center Hotel tiene tres restaurantes y un bar.



Más inspiración en (www.visitflorida.com).

(www.equestrianhotel.com).

(www.gobrightline.com).