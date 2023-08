Avanzan 7 aspirantes en proceso del Frente Amplio; Xóchitl Gálvez encabeza la lista con más de medio millón de firmas

MÉXICO.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez lideró la búsqueda de la candidatura presidencial al reunir la mayor cantidad de firmas dentro del Frente Amplio por México, logrando un total de 554,699 apoyos. A poco tiempo de anunciar a los candidatos que avanzarán a la siguiente fase, el Comité Organizador dispone de una lista conformada por siete aspirantes que superaron las 150,000 firmas recolectadas.

Según la última actualización del Reporte de Participaciones Totales emitida por la Plataforma hasta las 12:00 horas de este miércoles, la senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel se ubicó en el segundo puesto al contar con 451,934 firmas.



El tercer sitio le corresponde al Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, con 358 mil 735 simpatías, mientras que el cuarto lugar, lo ocupa Enrique de la Madrid Hurtado, con 344 mil 729 firmas.

Continúan revisando las firmas

En este momento, las y los integrantes del Comité Organizador, junto con los miembros de la empresa que creó la plataforma, están revisando los apoyos, por lo que todavía no se descarta que alguno de los aspirantes que reunieron 150 mil firmas quede fuera, principalmente porque algunos concentraron sus rúbricas en ciertas entidades, y se requiere que están distribuidas en al menos 17.

También se verifican los casos en que el INE no coincida con la foto, o que quien se registró no milite en algún partido de la 4T, por lo que el número de firmas válidas para cada uno, podría reducirse en las próximas horas.



Quienes también rebasaron los 150 mil apoyos son Silvano Aureoles, del PRD, con 288 mil; el senador Miguel Ángel Mancera con 195 mil 548 firmas, y Francisco García Cabeza de Vaca, con 195 mil 548 apoyos.



Quienes quedaron fuera del proceso son Jorge Luis Preciado quien renunció al PAN este lunes, el exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, así como los aspirantes ciudadanos José Jaime Enríquez Félix, Israel Rivas Bastida, y Sergio Iván Torres Bravo.

