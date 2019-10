Avalan en lo general revocación de mandato y consulta popular en Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República avaló en lo general el dictamen con 98 a favor, una abstención y 22 en contra, el dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato.

El dictamen que fue modificado por la oposición en un 90%, establece que la revocación de mandato se da por la pérdida de confianza, que será solicitad por el 3% de los ciudadanos que están en la lista nominal, solo se podrá solicitar una vez en un sexenio y pasando el tercer año de mandato, el INE será el encargado de realizarla, y no se empatará con procesos electorales federal o local.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que el dictamen aprobado es “absolutamente distinto” al que se envió de la Cámara de Diputados, se logró modificar por el diálogo que se dio con Morena, “nadie nos apretó”; es un instrumento de participación ciudadana con reglas claras.

“Este dictamen no es un ejercicio para un refrendo electoral, se ha incluido una definición que determina la revocación de mandato como la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza. No es una reelección, porque la Constitución es clara en cuanto a la reelección, la revocación es un instrumento para la ciudadanía, y es histórico en la vida democrático del país, porque participan el INE y el Tribunal Electoral”, externó.

Dante Delgado, líder de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que al lograrse los consensos se pudo modificar la minuta de los diputados que traía “tres manchas”. La primera dijo, que el Presidente solicitará la revocación de mandato; segundo, invadía la soberanía de los estados; y tercero, que la revocación no se empalme con las elecciones intermedias.

“La revocación es un instrumento que surge gracias a la disposición y altura de miras de todos los grupos parlamentarios. Los ciudadanos revocarán por mandato a quien haya traicionado su confianza, hay un esquema satisfactorio para el proceso del presidente sustituto, no habrá riesgos de inestabilidad para el país”, indicó Delgado.

Desde la tribuna, el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, afirmó que si bien se ganó que la revocación no quedara como se esperaba, que el bloque de contención modificará la minuta, y que el diálogo fuera abierto y generoso, su partido votara en contra porque no creen en el gobierno del presidente López Obrador.

“No creemos en este gobierno, por eso vamos a votar en contra, no coincidimos con este gobierno porque desde el inicio impulsó una polarización con la sociedad, no han combatido al huachicol, detuvo la construcción del Nuevo Aeropuerto, cerró estancias infantiles, avaló una reforma educativa a modo para los sindicatos magisteriales, y apoya la Ley Bonilla”, precisó el panista.

En su intervención, Miguel Ángel Osorio Chong, líder parlamentario del PRI, dijo que valió la pena esperar un año para sacar adelante el dictamen de revocación de mandato para hacer las cosas bien, ya que guarda una gran distancia con lo enviado por los Diputados, lo que significa que el Senado hizo un buen trabajo como Cámara revisora.

“Aquí no se legisló para un gobierno, se legisló para un país. No es casualidad que los temas más complejos sean aquellos en los que se logra mayor consenso. Tenemos que seguir la ruta de saber ceder y de saber sumar. Legislar no es cuestión de egos, ni de aplausos fáciles. Es cuestión de ver lo que más le conviene al país”, expresó el priista.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aceptó que su fracción hizo los cambios “necesarios e irreductibles” para lograr los consensos y así poder avalar el dictamen, por lo que la revocación de mandato no es una reelección.

“No era movible al principio nuestro proyecto, pero aceptamos las modificaciones. Cumplimos con el papel de revisar los actos de la Cámara de origen (Diputados). Había una orden: ‘no se mueve ni una coma, se aprueba como llega’, hoy este dictamen tienen avances y siendo razonables políticamente, se modificaron los puntos de la oposición”, resaltó el morenista.