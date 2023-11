Autoridades sanitarias afirman haber perdido la capacidad de llevar la cuenta de los muerto a causa de la guerra en Palestina

PALESTINA .- Funcionarios de salud y diversas autoridades que se sitúan en la Franja de Gaza, afirman que este martes, han perdido la cuenta de a cuánta gente le ha quitado la vida el conflicto armado que se desenvuelve en territorio palestino.

Ministerio de salud en Palestina

La pérdida de datos exactos se debe al colapso de parte del sistema sanidario del enclave, además de la dificultad que representa extraer los cuerpos en zonas invadidas por las fuerzas armadas de Israel.

En el transcurso de las primeras cinco semanas del conflicto bélico, El ministerio de Salud de Palestina, había mantenido un minucioso recuento de las víctimas fatales que iba dejando la guerra. Pues hasta el 10 de noviembre, la cifra de defunciones había subido hasta 11 mil 078, sin embargo, en la actualidad, la Organización Mundia de la Salud (OMS) sigue manteniendo los mismos números, dejando ver la desactualización de estos, debio al desconocimiento.

La dificultad de esta tarea se aumenta, pues con el avance de la ofensiva, las comunicaciones se ven obstruídas, al igual que el terreno donde invaden los tanques y tropas israelitas, donde solamente queda por especular y hacer un estimado sobre el total de muertos que puede haber tenido denominada área.

Ashraf al-Qidra, declara a The Associated Press, en respresentación del Ministerio de Salud de Palestina, que la información sobre el número de muertes no se ha actualizado, debido a la interrupción en las telecomunicaciónes del país además de afirmar “ya no ser capáz de contabilizar a los hombres muertos y sumarlos a las estadísticas”.