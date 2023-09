Autoridades niegan rumores padre de uno de los agresosres de Ernesto Calderón en Angelópolis, Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales circula una publicación en la que asegura que Miguel Romero, padre de los gemelos que agredieron a Ernesto Calderón en Angelópolis, en complicidad con otros alumnos del Tec de Monterrey y de la Universidad Anáhuac, es amigo del fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal y del mandatario estatal, Sergio Salomón.

En la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Fiscalía General del Estado (FGE), se colgó un mensaje para aclarar dicha información.

Sergio Salomón desmiente ser amigo de padre de los agresores de Ernesto Calderón

Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, aseguró es mentira que conozca a alguno de los padres de los involucrados en este hecho violento.

Quiero dejarlo muy claro, eso no se vale, no se vale que lucren con este tipo de acciones, que gracias a Dios, no tiene daños mayores, me refiero a una muerte", apuntó.