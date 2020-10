Autoridades electorales decidirán quién ganó en Coahuila e Hidalgo: AMLO; “celebro que no hubo violencia”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la población haya acudido a las urnas a votar en Coahuila e Hidalgo y que los comicios se hayan dado sin violencia.

Grupo Healy le preguntó al mandatario cómo viola elección en Coahuila e Hidalgo, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asegura que tiene la ventaja en los resultados preliminares en ambos estados.

“Lo que celebro es que no hubo violencia, que acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron, eso es lo más destacado. Las autoridades van a decidir quién gana y si hay procedimientos para acudir a esas denuncias y adelante. Lo que nosotros tenemos que procurar es que las elecciones sean libres, que no haya falsificación de actas”, contestó.

López Obrador destacó la importancia de que se entienda que ya es delito el fraude electoral.

“Quien cometa fraude no tiene derecho a fianza, ya es delito grave. A través de lo que dicen los órganos electorales me enteré de lo que sucedió ayer. No quiero estar monitoreando como antes cómo están los partidos...en el porfiriato ya se sabía quién iba ganar, (Francisco l.) Madero se enteraba por los periódicos”, recordó.