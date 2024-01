Auto repleto de explosivos se impacta contra multitud que salía de concierto de rock en Nueva York

ROCHESTER, Nueva York.- Una pareja perdió la vida y varias personas más resultaron lesionadas luego de que un auto lleno de explosivos atropellara a una multitud que salía de un concierto de rock de fin de año al norte del estado de Nueva York, aseguró la policía.

Los hechos ocurrieron a las 00:50 horas del pasado 1 de enero frente al Jodak Center de Rochester, lugar donde un grupo de mil personas salían del evento de Nochevieja del grupo musical Moe.

Un oficial de Rochester se encontraba ayudando a los asistentes a cruzar la calle cuando una Ford Expedition aceleró para impactarse en contra de la multitud, en su lugar, el auto se estrelló en contra de un Uber que salía de un estacionamiento cercano.

El choque provocó un incendio que el cuerpo de bomberos tardó alrededor de una hora en sofocar.

Una pareja que viajaba a bordo del taxi de aplicación perdió la vida, por otra parte, el conductor de la Expedition fue trasladado de urgencia a un hospital, este ingresó al nosocomio en condiciones que no ponene en peligro su vida, aseguró la policía.

El conductor que intentó atropellar a las personas, identificado como Michael Avery, fue trasladado al hospital con lesiones de gravedad, donde murió alrededor de las 8 pm del lunes.

Luego de que el incendio fue extinguido por el cuerpo de bomberos, las autoridades encontraron por lo menos una docena de botes de gasolina regados por el pavimento y dentro de la camioneta.

Se destaca que los hechos están siendo investigados como un probable acto de terrorismo interno.

Avery era originario de Syracuse, pero alquiló una habitación de hotel en Rochester, la cual la policía cateó encontrando una nota de suicidio y un diario, informaron fuentes policiales.

El conductor también rentó la camioneta de tamaño extra grande con la que cometería el crimen en contra de los asistentes al concierto, informó el portal ABC News.

Obviamente me hubiera gustado subir a este podio para felicitar el Año Nuevo, sonreír y decir buenas noticias. Pero desafortunadamente hoy no tenemos buenas noticias porque tenemos varias personas cuyas familias han cambiado porque no estarán aquí para el año 2024”, dijo el alcalde Malik Evans.