Attolini se gana burlas por usar slogan de "Game of Thrones"

Luego de que Antonio Attolini, exintegrante del movimiento "#YoSoy132" y ahora militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que busca ser candidato a diputado federal del distrito V de Torreón, Coahuila, en redes sociales le han hecho ver que uno de sus slogans lo sacó de la serie "Game of Thrones".

A través de sus redes sociales Attolini dio a conocer su intención de candidatura. Con algunos videos en su natal Torreón, el politólogo externó sus propuestas con las que dijo, buscan hacer a su estado un mejor lugar.

Ese mismo día Antonio subió una imagen en la que montado sobre un caballo y con sombrero dijo que "La Gran Lucha por la Transformación de nuestra ciudad ya empezó. Con unidad y movilización vamos a recuperar la Ciudad de los Bandidos que la han saqueado".

Junto a esta imagen y debajo de su nombre está el eslogan "El norte no olvida", frase que a los cibernautas de inmediato les remitió al programa de HBO "Game of thrones" y a partir de entonces las burlas y comentarios no se dejaron esperar. Pero, ¿de dónde viene esta frase en la galardonada serie?.

En la ficción basada en los libros escritos por George R. R. Martin, esta frase es la que le da título al primer capítulo de la segunda temporada de la serie, asimismo la frase es ocupada por el personaje de Arya Stark (Maisie Williams) al inicio de la sétima temporada.

En las serie Los Freys orquestaron con éxito la Boda Roja, donde murió la madre y hermano de Arya, pero al final la joven se vengó.

Después de asesinar y tomar el rostro de Walder Frey, la joven asesina engañó a los miembros restantes del ejército de Frey para que bebieran vino envenenado para finalmente decirle a la nueva esposa de Walder, única sobreviviente de esta matanza que

"Cuando la gente te pregunte qué pasó aquí, diles que el Norte no olvida. Diles que llegó el invierno para la Casa Frey".