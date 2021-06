Ataques mediáticos de prensa es porque el Gobierno ya no les da dinero como antes, destaca AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que la prensa convencional de México es muy corrupta y precisamente a eso obedece el fondo de sus ataques mediáticos contra su persona.

“Reciben recursos por esa línea editorial por atacarnos, sería muy difícil que no nos atacaran, entonces no tendrían ingresos, no generalizo pero muchos reciben de nuestros adversarios…reciben dinero hasta de los Estados Unidos”, manifestó.

Para decirlo con mucha claridad, es una prensa convencional la de México muy corrupta y muchos periodistas, articulistas, escritores, muy mal acostumbrados a vivir del presupuesto público y ese es el problema de fondo”, reiteró.

Más que ideología es que medios no reciben dinero: AMLO

El presidente López Obrador resaltó que no es nada más un asunto ideológico, sino que ya no reciben el dinero que les daban antes.

Parece muy vulgar pero lo es, y hay que decirlo, ese es el problema pero a nadie se le acosa, se le persigue, esto de que se les persigue, espía es falso, no es cierto, lo que pasa es que están perdiendo espacios, ya no son lo que eran antes porque el pueblo no es cree y cada vez pierden mas credibilidad”, declaró.

López Obrador dijo no generalizar, ya que hay periodistas honestos, camarógrafos, fotógrafos que merecen todo su respeto, pero aquí se habla de la élite de los medios.

Estamos hablando de una élite como todo, son los de arriba, a lo mejor ustedes no lo saben pero los medios de información más influyentes en México pertenecen a los hombres mas ricos del país…entonces ahí empezamos…luego se vinculaban los negocios que se hacían con el gobierno a partir del uso de esos medios”, detalló.

Medios se enojan porque no reciben dinero: AMLO

El presidente añadió que si se “trataba bien” a los medios hablaban bien del Gobierno, citando casos como el periódico El Financiero que recibió un crédito de 100 millones de dólares y El Universal que también tiene créditos de la banca de desarrollo.

“Pero no solo es eso, lo que recibían de publicidad eran cantidades estratosféricas, no tenían llenadera, entonces se enojan mucho porque ya no se recibe ese dinero porque ese dinero se utiliza para mejorar la situación de mas de 60 millones de pobres que hay en el país, que fue la herencia que dejó el régimen de corrupción, eso es lo que está en el fondo, de todas maneras aún con los ataques diarios de los medios”, reiteró el presidente mexicano.