Asilo en México al presidente de Perú: Pedro Castillo formaliza solicitud; Ebrard adelanta que no la negaría

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que luego de la entrevista que tuvo el embajador de México en Perú con el expresidente Pedro Castillo, este ratificó su solicitud de asilo por lo que se han iniciado las consultas con las autoridades peruanas.

Mediante Twitter, el canciller mexicano indicó que el Embajador Pablo Monroy se reunió con Castillo, quien estaba acompañado de su abogado en el Centro Penitenciario, donde se le vio bien físicamente.

Ebrard detalló que la solicitud se recibió la madrugada de este jueves, misma que hizo pública en redes sociales. Además de que en una entrevista con Radio Fórmula adelantó ayer que no le negaría la petición de asilo de Castillo en caso de que la hiciera.

Nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos, si él lo pide lo consideramos y en el sentido positivo, no nos oponemos, pero no lo ha hecho”, declaró el presidente peruano en entrevista de radio.