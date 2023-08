Así será el panel de maíz transgénico; AMLO propone grupo conjunto con EU de investigadores para saber si causa daños

CIUDAD DE MÉXICO.- El análisis del panel entre México y Estados Unidos por el maíz transgénico debe centrarse en un tema técnico y científico, no se trata de política comercial, dijo el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El panel es responsable de determinar si una medida sanitaria o fitosanitaria es consistente con el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), y si no, de recomendar medidas correctivas”.

Por esta razón, el gobierno federal deberá “demostrar científicamente y de manera inequívoca los alegatos del supuesto daño que los transgénicos causan a la salud”.

Para el organismo del sector privado “el decreto del año pasado resuelve la gran mayoría del posible daño al comercio de esos granos entre ambos países. El sector pecuario y la agroindustria han podido continuar la importación de todo tipo de maíces sin que el comercio se haya visto interrumpido o afectado”.

Por su parte, el CNA “los maíces transgénicos se han estado utilizando por más de 25 años en todo el mundo y no existe evidencia científica de daño alguno a la salud”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que “no pasa nada” con el panel de controversia solicitado por Estados Unidos ante la prohibición en México del uso de maíz transgénico para consumo humano.

Que bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no usemos ese maíz en el consumo humano, porque eso nos permitirá presentar pruebas y hacer propuesta, como formar un grupo conjunto de investigadores para conocer a ciencia cierta si el maíz transgénico causa daño a la salud, nosotros sostenemos que sí”, indicó el mandatario.

Durante conferencia de prensa, AMLO sostuvo que México ha entregado toda la información científica y que no quiere polemizar en medios porque “nos apabullan, vamos a resolverlo científicamente”.

Aseguró que de parte mexicana participarán funcionarios de la secretaría de Economía, Agricultura y Conacyt.

No estamos violando el Tratado (TMEC), porque se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los paneles, es una muy buena oportunidad, nosotros no vamos a permitir que se use maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México, primero la salud”, insistió.