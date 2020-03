Así se ve el Metro y Metrobús en #UnDiaSinMujeres

El movimiento #UnDiaSinNosotras marco la diferencia el día de hoy, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se hizo notar la ausencia de las mujeres en los vagones, algunas que no pueden desistir de sus trabajos ya que tienen una familia por alimentar y viven a duras penas al día.

En el metro de la CDMX no hay taquilleras el día de hoy! Pero no es excusa para no pagar por el servicio, ya que hay maquinas de recarga dónde uno se pude autorecargar.#UnDiaSinMujeres @MetroCDMX pic.twitter.com/l9jmpcFFEp — LPZ�� (@ayrtonlpz) March 9, 2020

En el Metro no hay vendedoras de boletos. Por ello, en algunos casos, los policías que resguardan los torniquetes dieron paso libre a los usuarios que necesitaban cargar su tarjeta o comprar el acceso.



Una vez dentro de los andenes, la notoria ausencia femenina fue más evidente. Pocas de ellas acompañaban el viaje a los varones, los espacios destinados para las damas casi vacíos. Eso sí, las mujeres policías, al pendiente de cualquier abuso. En el Metrobús algo semejante.

Así se ve en mi trabajo #UnDiaSinMujeres , también el metro y las calles se ven raras pic.twitter.com/gXCKeY1BnF — Fifi Neoliberal Mezquino Fascista (@durabk) March 9, 2020



Igualmente, los salones de las universidades estuvieron ausentes de mujeres, un territorio de varones.

Las actividades del Senado de la República estuvieron a medias, comentan entre ellos que el día “está muerto”, toman café y se saludan con normalidad.

Algunas mujeres no pudieron sumarse al movimiento por necesidad, “Si no trabajo, mis hijos no comen”.



No hay gente. Por la mañana me di tres vueltas y apenas llevé a un pasajero. Mis primeros 20 pesos, eso no me alcanza ni para un tamal con atole”. Lulú, quien desde hace tres años es taxista, dijo que bajó el trabajo.