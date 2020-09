"Así no nos van a escuchar": papá de desaparecido increpa a feminista en Zócalo de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Vallas metálicas fueron colocadas alrededor del Palacio Nacional, ante un grupo de feministas que se aproximaron para realizar pintas en la puerta Mariana, durante la marcha por el sexto aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas en Ayotzinapa.

Ante esto, un hombre identificado como padre de una persona desaparecida en Acapulco, Guerrero increpó a una joven que se disponía a realizar pintas.

El momento fue captado en las inmediaciones de la explanada del Zócalo por un reportero de El Universal

"Esa no es la lucha, no pueden rayar eso, me importa porque es histórica y también la historia de mis hermanos desaparecidos y perdí 43 compañeros", comenta el padre.

Por su parte la joven le cuestiona si le "importa más una pared que sus hijos".

Él contesta: "Me importa todo, me importa mi México", además de agregar que "así no nos van escuchar, no se le puede respetar como mujer".

Un hombre que dijo haber perdido un hijo en Acapulco, Guerrero, increpó a una feminista que realizaba pintas en la puerta de Palacio Nacional, al terminar la marcha por #Ayotzinapa #Video Gisela Castillo https://t.co/nTKrdlypVk pic.twitter.com/ACmhpZCSpX — El Universal (@El_Universal_Mx) September 26, 2020

Personas cercanas tuvieron que intervenir y pedir que resolvieran todo a base de diálogo.