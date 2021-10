Así murió Díaz Ordaz, el responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque nunca se le señaló al expresidente Gustavo Díaz Ordaz en vida, la responsabilidad por la matanza de Tlatelolco, en 2005 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado determinó que sí fue responsable de ordenar la matanza.

A pesar de la magnitud de la masacre, Díaz Ordaz vivió los últimos años de su vida de manera impune, pues nunca se le fincó responsabilidad por aquellos hechos. Sus últimos días los fueron acosados por un cáncer de colón que lo obligó a pasar largas temporadas en el hospital.

El político mexicano pasó mucho tiempo creyendo que tenía una úlcera gástrica, la cual nunca fue encontrada por los médicos; lo que sí detectaron fue problemas de vesícula y un tumor maligno en el hígado.

El 15 de junio de 1979, el expresidente murió en la Ciudad de México, de un paro cardíaco provocado por el cáncer y su cuerpo fue enterrado junto a su esposa, Guadalupe Borja, en el panteón Jardín de la entonces delegación Álvaro Obregón.

Cabe recordar, que dos años antes de su deceso, durante el sexenio de José López Portillo, Díaz Ordaz había sido nombrado embajador de México en España tras el reinicio de las relaciones con la península ibérica.

Esta es nuestra despedida. Sé que tengo cáncer. Y ya me voy a morir. Me queda poco tiempo. Arreglaré mis cosas. El desorden que dejó el que era mi secretario particular. No se apure mi amigo. Nada de tristezas. La muerte es tan natural como la vida.Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México