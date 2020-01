Así luce la novia de Lamberto Quintero en la actualidad; destapa mitos de corrido

EL SALADO, Sinaloa.- Cada 28 de enero es imposible no recordar a Lamberto Quintero, en especial por el famoso corrido compuesto por nada más y nada menos que Antonio Aguilar.

Sin embargo, los años han pasado y aún persisten muchas dudas, entre ellas ¿qué fue de la novia de Lamberto, con quien pasó sus últimos momentos de vida?

En un video publicado por el youtuber Margarito Music Oficial se puede ver como luce esa mujer con la que Lamberto habló antes de ser asesinado.

Glader Margarita Tapia Zazueta explica a detalle esos momentos que hicieron inmortal al personaje del corrido.

En el video, Doña Glader comenta que Lamberto tenía un rancho llamado "El Varal" y constantemente iba a un restaurante para comprarle comida a sus trabajadores, en uno de ellos fue donde lo conoció, afirma.

Cabe mencionar que la mujer dijo en entrevista que le temía a Lamberto, pues no sabía a que se dedicaba.

No, no estaba enamorada [de él], me gustaba, me caía bien, pero le tenía más miedo que amor", reporta Sin embargo.

Lamberto por el contrario le decía:

"Siempre me dijo, me gustas, te amo pero no vas a ser para otro hombre sino para mí".

También comentó que a pesar del hecho de que el corredor se refiere al hecho de que ella lo conoció cuando fue asesinado, los eventos no ocurrieron.

"Cuando le dispararon, yo vengo desde adentro, él estaba con sus tíos, salí y cuando vi a Lambert tratando de cubrirse en un pilar, me desmayé, pensaron que también me habían disparado".

Gledar Margarita finaliza diciendo que el corrido te trae recuerdos muy hermosos, incluso comentó que no le gusta escucharlo solo una vez, sino en muchas ocasiones.

"Recordar es vivir, fue una muy buena persona, ayudó a mucha gente".

Actualmente, Doña Gledar vive en El Salado, Sinaloa, en el mismo lugar donde fue asesinado Lamberto Quintero.