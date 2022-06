Ashly Arisdelcy: Le regala fan un pastel con gusanos a la modelo e influencer de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- Al borde de las lágrimas la influencer Ashly Arisdelcy, quien reside en Culiacán, Sinaloa, denunció en sus redes sociales que un seguidor le regaló un pastel llenó de gusanos vivos.

En la grabación difundida en Tiktok, la influencer con más de un millón de seguidores expuso la terrible sorpresa que se llevó con el regalo de una supuesta fan.

Regalan pastel con gusanos vivos a Influencer

Con la voz entre cortada, la joven narró: Me pasó algo muy desagradable, me llamaron porque una seguidora me tenía un regalo, tenía muchas ganas de pastel. Cuando lo parto me encontré con esto, tiene gusanos".

"Me da mucha tristeza por que nunca me habían dado un regalo, no entiendo por qué alguien me quisiera hacer esto", añadió.