Asaltan a familia de gobernador de Jalisco en plena fiesta

GUADALAJARA, Jalisco.- Familiares del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (MC), entre los que se encuentra la diputada local Mariana Fernández Ramírez, fueron asaltados durante una fiesta celebrada la noche del sábado en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando un par de sujetos irrumpió en el local donde ya estaban reunidas más de 30 personas y tras amenazarlas las despojaron de sus carteras, teléfonos e identificaciones.

Según la diputada todo transcurrió en no más de 5 minutos y la policía de Guadalajara se demoró 45 minutos en llegar al sitio; poco tiempo después algunos de los asistentes notaron movimientos en sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

"Iba llegando a la fiesta sorpresa de mi prima. Era una cena para sus personas cercanas. En un lugar de una terraza pequeña en Hidalgo. A tres cuadras de Pérez Verdía (no hay ningún establecimiento abierto a la redonda) Todavía ni llegaban todos los invitados. Todos estábamos saludándonos cuando vi que a las 9:10 (yo tenía 10 minutos ahí) no había ni música ni nada, que alguien imaginara que fuera una reunión… De repente llegaron dos sujetos a asaltar y encañonar a todos los invitados que íbamos llegando", escribió la legisladora en su cuenta de Facebook.

Se quejó de la inseguridad por la que atraviesa la ciudad y exigió al alcalde tapatío, Ismael Del Toro (MC), quien forma parte del grupo político más cercano al mandatario jalisciense, interesarse más por la seguridad de los tapatíos.

"No puedo creer que estoy viviendo en una ciudad donde no hay seguridad en nada. Igual que a todos me robaron todo. No tengo forma de comunicarme con nadie. Siento lo mismo que todos ustedes… una gran impotencia y coraje por la ciudad en la que vivimos. Hasta nuevo aviso no hay forma de comunicarme con ustedes y con nadie. Todos merecemos tener paz. Espero que el alcalde de Guadalajara algún día se interese por la seguridad de los tapatíos", escribió Fernández en la red social.

La mañana de este domingo, el alcalde tapatío se refirió a los hechos en su cuenta de Twitter y lamentó el acontecimiento: "Respecto al lamentable hecho ocurrido hace algunas horas en la Colonia Arcos Vallarta, informo que daremos puntual seguimiento a lo sucedido. Estamos en coordinación con la autoridad estatal para contribuir en las investigaciones y dar con los responsables".

Además, indicó que ordenó a la Dirección de Asuntos Internos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara abrir una investigación para revisar la actuación de los policías encargados de la vigilancia en la zona.

Hasta ahora el gobernador del estado no ha emitido ninguna opinión al respecto.