Arturo Zaldívar recibió presiones de Calderón por caso ABC para proteger a la familia Margarita Zavala “no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Zaldívar recibió presiones de Felipe Calderón por el caso ABC para que se protegiera a la familia de Margarita Zavala.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recordó que recibió presiones por parte del gobierno del expresidente Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa, Margarita Zavala en la resolución del caso de la Guardería ABC.

Al presentar su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial" ante integrantes de la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, afirmó que hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de la entonces primera dama y a diversos servidores públicos.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recordó que en la época en la que presentó el proyecto de sentencia del caso de la Guardería ABC en el que determinó responsabilidad del Estado Mexicano en la muerte de 49 menores de edad durante el incendio, tuvo una fuerte discusión con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

En un momento me dice el secretario: Dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños", indicó.