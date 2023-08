Arrestan y multan a joven de 19 años tras negarse a matrimonio forzado

Una joven de 19 años de edad fue detenida luego de negarse a contraer nupcias con uno de sus vecinos, por la misma causa, recibió una multa por un total de 50 mil pesos como "reparación del daño", informó el portal Animal Político.

Los hechos ocurrieron en Santo Tomás, Atlapexco, Hidalgo, donde la joven aceptó tiempo a tras dicho compromiso, no obstante, ella se arrepintió del matrimonio, esto hizo molestar a su exprometido y a sus familiares quienes pusieron una queja en la delegación.

Basados en los usos y costumbres, la delegación tomó la decisión de que tenía que pasar tres días en barandilla y se haría acreedora a una multa en efectivo, todo por deshacer el compromiso.

Familiares de la joven acudieron a la cabecera municipal a pedir apoyo de las autoridades, quienes entablaron un diálogo con los representantes de la comunidad, a quienes les notificaron que estaban rompiendo varias leyes, por lo que Adriana fue liberada la mañana del lunes 21 de agosto.

La colectiva feminista Tetik Siuatl se pronunció en contra de los hechos, asegurando que las cosas deben de cambiar.

La colectiva se pronuncia en contra, no me sorprende que siga pasando esto, no puedes forzar a una mujer o niña a casarse, porque es un delito, las cosas están mal y se debe aceptar que se tiene que cambiar”, dijo Guadalupe Azuara, representante de la colectiva.