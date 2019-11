Antes muerto que traicionar a México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un golpe de mano en el atril, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "antes muerto" que traicionar al pueblo de México.

Durante un diálogo con la comunidad náhuatl de este municipio -donde creció el "Caudillo del Sur" Emiliano Zapata-, el Presidente recordó que a su movimiento le costó muchos años de lucha llegar a la Presidencia de México.

"Que les quede claro, nos llevó muchos años la lucha y nosotros no podemos fallarle al pueblo, imagínense cuantos años luchando, muchísimos años, millones de mexicanos tiene depositada la confianza en nosotros, estoy muy consciente de eso y ¡Antes muerto que traicionar al pueblo de México!".

Ante el contexto de inseguridad que padece Morelos, el titular de Ejecutivo ofreció todo su respaldo al gobernador Cuauhtémoc Blanco.

"Que quede muy claro, que se oiga bien y lejos, llevamos muy buena relación con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para que no vayan a pensar que porque llevamos algún tiempo sin venir Cuauhtémoc está solo, no, no está solo, tiene el apoyo y respaldo de mi gobierno".

Frente a autoridades indígenas, López Obrador señaló que hay "abusivos" y "ventajosos" que piensan que van a poder doblegar al gobierno de Morelos, pero "no está solo Cuauhtémoc y lo vamos a apoyar para que haya un buen gobierno en beneficio del pueblo".

A petición de las autoridades náhuatl, el mandatario dijo que los bienes incautados al crimen organizado, pero también a los políticos corruptos se lo regresarán a los pueblo originarios.