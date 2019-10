Ante flujo en frontera con Guatemala, trasladan a migrantes a Puerto Aventuras

PUERTO AVENTURAS.- Un grupo de 21 haitianos y un nicaragüense llegó este viernes a la Riviera Maya, Caribe mexicano, en un programa piloto para bajar la presión por el ingreso de migrantes a México por la frontera con Guatemala.

Durante los próximos tres meses permanecerán en el centro para el tratamiento de adicciones “Comunidad Terapéutica Vive”, localizado en el camino de acceso al poblado de Puerto Aventuras, una población seleccionada como “Comunidad Receptora”.

Ramiro Tena Garduño, director del centro Comunidad Terapéutica, explicó a Efe que el lugar se encuentra en condiciones óptimas para atender las necesidades básicas de las familias, pues recientemente albergaron también a miembros de la Guardia Nacional que fueron enviados a la zona.

“Estamos recibiendo aquí a migrantes que vienen de Tapachula (cerca a la frontera con Guatemala), son 14 hombres, cinco mujeres, dos niños para una estancia aproximada de 3 meses, ahorita platicando con ellos están bastante dispuestos para salir a conseguir trabajo”, indicó.

“Nos ha tocado hospedar a la Guardia Nacional ahora que llegó y a petición, me parece del padre Alejandro Solalinde, viene esta caravana de compañeros, si somos algo objetivos, aquí todos somos migrantes”, comentó.

Wilson Coor, encargado de asuntos migratorios del Municipio de Solidaridad y quien es originario de Haití, puntualizó que como parte de la ayuda a las personas llegadas a Puerto Aventuras se buscará integrarlos a la comunidad y servirán de enlace para que puedan optar por fuentes de empleo en la zona.

“Ellos están libres para tomar decisiones de su vida. El tipo de apoyo que les estamos ofreciendo, primero tener espacio porque sabemos todo lo que está pasando en Tapachula, la cantidad de migrantes que están", apuntó

Comentó que este es un programa en colaboración del albergue Hermanos en Camino, "un proyecto que se tiene en conjunto con (la secretaría de) Gobernación y está incluyendo también el bienestar”, sostuvo.

De momento no hay planes para que lleguen más migrantes a la Riviera Maya y se planea hacer un nuevo traslado pero en esta ocasión hacia el estado de Oaxaca, puntualizó.

“Lo que están haciendo es un programa piloto de mover a los migrantes para disminuir un poco la cantidad de migrantes que hay en Tapachula”, añadió.

“El apoyo es dar un lugar, un techo, mientras que esperan su situación migratoria y luego por medio de Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) y bienestar se ofrecen apoyos para los tres meses que van a estar aquí”, dijo en declaraciones a medios locales.

Jn Wisly Paul es uno de los haitianos que decidió probar suerte en el Caribe Mexicano porque un amigo le dijo que aquí encontraría trabajo más fácilmente. Salió de Haití con poco más de 2.000 dólares pero solo le sirvieron para llegar a Panamá.

“Pasé nueve países, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, es complicado”, sostuvo.

El nicaragüense Oscar José López Morán tenía más de tres meses en Tapachula y optó por el traslado con la esperanza de obtener los permisos para dirigirse a Estados Unidos, su objetivo final.

“En Tapachula está un poco lento el proceso, yo ya tenía tres meses esperando mi resolución y pues no se me dio y pues espero que pronto se me dé la resolución”.