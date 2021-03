Ángel Verdugo acusa "burdas presiones" de AMLO y renuncia a Grupo Imagen tras 17 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 17 años de carrera en Grupo Imagen, el periodista Ángel Verdugo anunció su inesperada renuncia del medio de comunicación acusando supuestas "burdas presiones" de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que "rayan en lo ilegal y criminal" pues asegura que intentaron decirle sobre lo qué "debe hablar".

A través de sus redes sociales, Verdugo compartió un video en el que explica su decisión.

No puedo evitar que nadie tome esas decisiones, pero hay cosas que yo no puedo aceptar y es en ese contexto que he tomado la decisión de separarme, en buenos términos de la empresa", señala.

Verdugo publica diariamente en su canal de Youtube un contenido que llamó "La mañanera de Ángel Verdugo", espacio en el que junto al conducido por Pascal Beltrán del Río en Excélsior TV recordó que estuvo preso en la cárcel de Lecumberri por situaciones en la que ha tenido que "decir que no".

No obstante, el columnista jamás entró en detalles sobre el tipo de "presiones" que aseguró haber tenido y por las que sus valores "estaban en juego".

En tanto, en su canal se expresó sobre el gobierno de AMLO, afirmando que existe prensa y empresas que "se han doblegado ante sus presiones".

“No va a tener éxito el presidente. Lamento que algunas personas o empresas cedan ante esos embates, pero yo no tengo poder alguno para impedir que esas personas o esas empresas o esas entidades tomen las decisiones que están tomando. Simple y sencillamente hay cosas que yo no puedo aceptar, por mi historia, por lo que he vivido. En ese contexto es que he tomado la decisión de separarme, en buenos términos, sin sombrerazos”, sentenció.