Andretty Cordero no se arrepiente de dejar la Liga Dominicana para jugar en la Liga Mexicana de Béisbol

HERMOSILLO, Sonora .- Después de disputar su primera serie con Naranjeros de Hermosillo, el dominicano Andretty Cordero afirmó estar cada vez más convencido de haber tomado la decisión correcta cuando decidió dejar a las Águilas Cibaeñas para debutar en la Liga Mexicana del Pacífico.

El caribeño llegó al encuentro de ayer con un porcentaje de .500 al bat tras sus primeros 12 turnos, pero anoche conectó un par más —incluyendo su primer cuadrangular— y elevó su promedio a un impresionante .533.

Esta liga yo la había escuchado antes ya, porque en el 2021 yo vine a Obregón a jugar el Mundial Sub-23; vi cómo jugaban y me gustó, quería venir a jugar y se me dio la oportunidad ahora, gracias a Dios.

También te puede interesar: Naranjeros vence a Cañeros tras aguantar su reacción; Wilmer Ríos lanzó dominante

El infielder cuenta con experiencia en el beisbol de Estados Unidos, tanto en Ligas Menores y como en la Liga del Atlántico; aunque este invierno se encontraba jugando para las Águilas Cibaeñas en su país natal antes de llegar a Hermosillo.

Yo estaba allá en Dominicana, pero veía que no me estaban dando mucha oportunidad; al principio comencé jugando y de ahí cada vez menos, entonces hablé con los directivos y les pedí que me prestaran o algo por el estilo, había un par de equipos más pero yo decidí venirme para Hermosillo”.