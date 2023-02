Anaya acusa a AMLO de comportarse como emperador

MÉXICO.- Ricardo Anaya, excandidato presidencial, recordó la polémica del pasado 5 de febrero en Querétaro, cuando el presidente López Obrador "mandó a la orilla" del presídium a Norma Piña, la Presidenta de la Suprema Corte, así como a Santiago Creel, Presidente del Congreso, durante la celebración del aniversario de la Constitución.

Señaló la evidente preferencia que otorgó a los generales del Ejército, además de a su propio secretario de Gobernación.

Ni el día que se celebra la Constitución la quiere respetar. Tenemos un presidente que simple y sencillamente no respeta la ley. La raíz, la causa de gran parte de los errores que comete López Obrador es la creencia que salió a relucir cuando dijo: 'No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley'", acusó.