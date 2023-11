Ana Laura Bernal niega ser pareja de Ana Guevara y responde a señalamientos de "tráfico de influencias"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Laura Bernal, legisladora federal, negó que su pareja sea Ana Gabriela Guevara en respuesta a la acusación que su ex marido, el abogado Víctor Guzmán, hizo contra ambas por supuestamente tener juntas una red de tráfico de influencias con las que afecta el litigio de custodia por su hijo de seis años.

¿De qué acusó el abogado Guzmán a Ana Laura Bernal?

Guzmán señaló a Ana Bernal por presuntamente falsificar evidencias y usar su influencia política para alejarlo de su hijo e impedirle que lo vea.

Además, denunció que Bernal le ha inventado delitos, de los cuales ha sido exonerado hasta ahora. El abogado especifica que tiene un hijo en común con su expareja, pero acusa que ella le ha impedido ver al niño con el apoyo de Guevara, a quien identificó como su actual pareja.

Ella, con su pareja la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, han tejido una red de corrupción, de impunidad, de favoritismos en contra de mi hijo y mía", acusó Víctor Guzmán.

“Ana Gabriela no es mi pareja, no soy lesbiana”, dijo la diputada del PT, Ana Laura Bernal, sobre las acusaciones que el abogado Víctor Guzmán hizo en contra de ella y de la titular de la #CONADE sobre la supuesta red de tráfico de influencias para evitar que vea a su hijo: pic.twitter.com/pU0O3kCJDD— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 24, 2023

A pesar de que tenemos sentencias federales en donde ordenan que podamos tener convivencias (el niño y él), no las cumplen”, agrega.

En respaldo de sus acusaciones, Guzmán presentó un video de un operativo realizado el 15 de agosto de 2022 en Cancún, Quintana Roo donde se ve cómo se llevan al niño cuando supuestamente estaba de vacaciones en su casa.

Ana Laura Bernal niega a Ana Gabriela Guevara como su pareja y responde a señalamientos

Para responde a la denuncia, la diputada Ana Laura Bernal citó a una conferencia de prensa, en la que se defendió de los señalamientos de su ex marido y desmentió que sea pareja de Guevara, pues no es “lesbiana”.

Si yo tuviera la dicha de estar enamorada me sentiría muy orgullosa y presumiría a mi pareja como siempre lo he hecho cuando he tenido; me encanta salir a caminar tomada de la mano con mi pareja y si fuera Ana a quien tuviese a mi lado, qué dicha tener a un mujerón como lo es ella”, expresó.

Enfatizó en que si tuviera el honor de tener a su lado un “mujerón” como Guevara y si fuera lesbiana, sería la primera en reconocerlo.

No soy pareja de Guevara, yo no soy lesbiana y si lo fuera, sería la primera en reconocerlo y estar orgullosa de serlo, pero no es así”, sentencia.

Menciona que trata que sobrellevar cautelosamente la niñez de su hijo:

A quienes se atrevieron a señalarme, se equivocan; no me conocen, no saben de mí, ni de mi trabajo, ni de mi rectitud para llevar un procedimiento ‘con pinzas’ para sobrellevar la mejor niñez de mi hijo”, dijo.

Ana Laura Bernal ha acusado a Guzmán por violencia

Víctor Guzmán ha sido acusado ante distintas fiscalías (CDMX, Sonora, Quintana Roo y Estado de México) por Ana Laura Bernal por violencia familiar, sustracción, corrupción de menores y abuso sexual de su hijo, este último, delito del que acaba de ser absuelto, al igual que del resto en su momento.

Bernal llamó a las autoridades correspondientes a que “hagan lo que tengan que hacer, y hagan su trabajo“.