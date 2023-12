Ana Guevara anuncia que deportes acuáticos seguirán sin apoyos para 2024, año de Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habló de la situación actual de los deportistas acuáticos y comentó que seguirán sin apoyos económicos.

Persisten con el Comité Estabilizador que sigue siendo ilegal, no hay una federación que acompañe, no hay un seguimiento al reglamento y las reglas de operación de Conade, esto ha mermado en el andamiaje de atención a los atletas”, explicó la ex velocista tras la entrega del Premio Nacional de Deportes 2023.