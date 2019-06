Ana Gabriela Guevara no descarta candidatura de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista para Grupo Fórmula, la presidenta de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, negó que su visita a Sonora sea para iniciar su campaña como candidata a la gubernatura del estado.

“Es mentira, podre ir a ver a mi familia, podre ir un sábado o un domingo, pero nunca a hacer campaña, no estamos en tiempo electoral, ni se ha iniciado un proceso electoral, faltan años para llegar al proceso"

(…) Cuando llegue el momento se definirá, hoy no es mi prioridad, no me encarto ni me descarto, llegarán los momentos, ahorita me ocupa esto, he sido designada por el Presidente para tomar la Conade y en eso estoy”, afirmó en entrevista.