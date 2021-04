Ampliación de periodo de Arturo Zaldívar es constitucional: AMLO

Señala AMLO que para él no es inconstitucional ampliar periodo 2 años de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN. Dice que decidirán diputados pero que si no lo hacen "quien llegue será más de lo mismo y no se volverá a presentar oportunidad así". Dice que jueces protegen a mafias. pic.twitter.com/Ftyo3W0ij1