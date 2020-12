América fue a trabajar como conductora y acabaron con su vida

VALLE DE CHALCO, Estado de México.- Un juez otorgó una orden de aprehensión en contra de un hombre presuntamente relacionado con la desaparición de América Vianet, una mujer de 35 años de edad que era conductora de un vehículo de las aplicaciones digitales Didi y Uber y quien, tras desaparecer en septiembre, fue encontrada sin vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, luego de las investigaciones, consiguió una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como José Guadalupe "N", investigado por su probable participación en la desaparición.

La familia de la joven, que tenía dos hijos, reportó su desaparición el 26 de septiembre pasado. Los parientes de América Vianet denunciaron en redes sociales que los elementos de la fiscalía mexiquense les pidieron "un incentivo monetario" para agilizar la investigación y como no se los dieron, no hubo avances para su localización.

Según los familiares, ellos consiguieron más datos que las autoridades ministeriales y sabían quién habría sido el probable responsable de su desaparición.

El domingo, la familia de América Vianet dio a conocer que ya había sido localizada.

"Desafortunadamente no como quisiéramos. Ahora lo que exigimos es justicia, ya existe un sospechoso", dijeron.

La FGJEM dijo que, con los avances en la indagatoria y luego de un análisis minucioso del entorno de la víctima, solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de este individuo, con quien la mujer desaparecida mantenía una relación sentimental.

La corporación aclaró que el mandamiento judicial está en trámite de ser cumplimentado, pues el imputado fue ingresado a un Centro Penitenciario de la Ciudad de México porque las autoridades de la Fiscalía General de Justicia capitalina investiga su probable participación en otro feminicidio de una joven de 17 años.

La fiscalía mexiquense precisó que, el 20 de octubre pasado, autoridades de Valle de Chalco notificaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en la Laguna de Chalco, sobre la carretera Tláhuac-Chalco, en el territorio vallechalquense, por lo que se destinó personal ministerial para llevar a cabo las diligencias en el lugar.

Derivado de las condiciones en que se hizo el hallazgo, fue necesario realizar diversas pruebas periciales para concretar la identificación, entre ellas las de ADN.

Luego de hacer diversos cruces de datos se pudo establecer que la identidad de la joven encontrada correspondía con la mujer que fue reportada no localizada por sus familiares en septiembre pasado, indicó la FGJEM.

El cuerpo de América Vianet le fue entregado a su familia.

"Tu muerte no será en vano y pido a todos que no olviden tu cara, que no olviden que te arrancaron la vida de golpe y de la manera más cruel. Hoy exigimos justicia por ti. #Niunamasniunamemos #JusticiaparaAmericaVianet, no olvidaremos tu cara, no olvidaremos tu nombre", escribieron en las redes sociales sus seres queridos.