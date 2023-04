Alumnos y padres de familia de La Salle Neza temen por tiroteo en escuela

CIUDAD DE MÉXICO.-Por medio de redes sociales ha circulado una captura de pantalla de un estado de WhatsApp de un joven, el cual llevaba un arma de fuego a La Salle Neza, por lo cual tanto alumno, profesores y padres de familia piden a las autoridades educativas y autoridades hagan algo ante este asunto, pues, temen por un tiroteo.

Todo indica que se trata de un ex estudiante de este plantel, el cual ingresó a la escuela ubicada en Bordo de Xochiaca, ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sin problema.

En la captura de pantalla, un alumno escribió en un mensaje para su profesora:

"El día de mañana no nos presentaremos a clase debido a que un excompañero nos está amenazando de muerte, hoy ingresó a la escuela como si nada y llevaba un arma de fuego, por lo que tenemos cierto miedo porque, si ya entró hoy sin problema, no dudamos que mañana vuelva a ir. La queremos y una disculpa, pero no queremos morir", dice el texto.