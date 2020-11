Alianzas, sólo con quien apoye a la 4T: Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que aquellos institutos políticos que pretendan hacer alianza con el partido en el Gobierno deberán comprometerse a defender el proyecto de la Cuarta Transformación y aceptar que quien nombrará aspirantes será este organismo.

Delgado Carrillo tiene está en conversaciones con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para hacer alianzas.

Por lo pronto, con estos dos partidos ya firmó un convenio para ir en coalición en Guerrero y San Luis Potosí, aunque a reserva de que el Consejo Nacional de Morena lo apruebe.

Las alianzas que vamos a hacer tendrán como condición inquebrantable apoyar a la Cuarta Transformación. No podemos tener aliados que apoyen a medias y mucho menos que tengan titubeos en la lucha contra la corrupción, porque no vamos a traicionar la confianza que depositó la gente en Morena, no vamos a fallarle al pueblo de México", expuso.

Mario Delgado subrayó que en el caso del Partido del Trabajo hablarán con la dirigencia para poner las reglas.

"Vamos a hablar con el PT. No me gustó la oposición que tuvieron con la iniciativa del Presidente de terminar con los fideicomisos. La lucha contra la corrupción no permite dudas ni matices. Tendremos que hacer un replanteamiento con el PT para saber si van a apoyar o no la transformación", comentó. Las alianzas que se aceptarán, apuntó, será con partidos que apoyen luchar contra la corrupción.

Este domingo próximo, Morena llevará a cabo su Consejo Nacional para discutir la aprobación de alianzas. "El Consejo tiene la facultad de aprobar las alianzas. Vamos a pedirle al Consejo que apruebe la política de alianzas", mencionó.

Además, añadió, se convocará a mesas de trabajo en todo el país para formular la plataforma para 2021 a nivel federal y estatal.

Delgado Carrillo criticó las alianzas que han conformado y siguen buscando hacer el PRI, PAN y PRD. "Son un grupo que representa al cáncer de la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país", indicó.

El dirigente nacional de Morena mencionó que la designación de candidatos en el interior del partido será por el método de encuesta, que iniciarán el 15 de noviembre próximo.