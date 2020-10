Alianza Federalista defiende a Javier Corral y critica a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Los gobernadores que integran la Alianza Federalista reprobaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador excluyera al mandatario de Chihuahua, Javier Corral, de la gira que realizó este viernes por aquel estado.

Con su actitud "no se ignora al gobernador, sino al pueblo que representa", condenaron.

El federalismo se debilita cuando el titular del Poder Ejecutivo Federal sienta el precedente de ignorar a una autoridad local electa legítimamente, como forma de mostrar sus diferencias con ésta", señalaron.

López Obrador realizó este viernes una gira por Chihuahua, de cuya agenda excluyó a Corral Jurado. En su conferencia matutina, el presidente justificó que no lo invitaba ni se reuniría con él debido al conflicto que prevalece entre ejidatarios de aquella entidad y autoridades federales por el Tratado de Aguas existente con Estados Unidos desde 1944.

Gracias de nuevo a los colegas de la #AlianzaFederalista por su solidaridad y respaldo. Este mensaje es muy importante no sólo para #CHIH, sino para México todo, porque se rechaza el mensaje de intimidación al sistema federal que a partir de nuestro caso se quiere enviar a todos. https://t.co/1LYiSY1Elt — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) October 2, 2020

"No es buena la relación, entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y, lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio. Y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista porque vienen elecciones en Chihuahua y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral, raja política", justificó el presidente.

En la carta, publicada en la cuenta de Twitter del grupo, los gobernadores de los estados fronterizos defendieron que el gobernador de Chihuahua siempre se ha pronunciado por cumplir el Tratado de Aguas.

"Nos consta el esfuerzo que el Gobierno del Estado (de Chihuahua) ha realizado como intermediario y facilitador para la solución de un problema que es estricta y directa competencia federal", respaldaron.

Los miembros de la Alianza, a la que también pertenece Javier Corral, llamaron al presidente a dialogar y solucionar el conflicto por el agua a través del convencimiento de todos los involucrados.