Alfaro denuncia "desdén y desprecio" del Gobierno de México en pacto fiscal

JALISCO.- Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, criticó que en la propuesta de renovar el pacto fiscal el gobierno federal ha mostrado una actitud de desdén, desprecio y ha cerrado las puertas a cualquier tipo de diálogo con las entidades federativas.

Durante la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Enrique Alfaro aseguró que con el nuevo pacto fiscal los estados no están pidiendo “limosna”, sino que lo hacen porque sus economías no resistirán ante la crisis generada por el Covid-19:

“Los estados de la República no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo o planteando extender la mano para ver qué más nos dan, lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más”.

El mandatario, quien urgió convocar a una Convención Nacional Hacendaria, dijo que la emergencia sanitaria generó a los gobiernos estatales una carga presupuestal que no tenían contemplada, y en el caso de Jalisco fue la de invertir 3 mil millones de pesos en la atención de la salud, aunque esos recursos estaban planeados para otros asuntos.

“Lo que le estamos planteando a la Federación es que debería haber un gran acuerdo, un acuerdo para poder diseñar una ruta de trabajo en la que sumemos a la iniciativa privada, en la que generemos del gobierno federal un planteamiento de respaldo financiero para cuestiones muy puntuales, no se trata ni de condonar impuestos ni de regalarle el dinero a nadie”, expresó Enrique Alfaro.

Agregó que en Jalisco tuvieron que contratar una línea de crédito por 6 mil 200 millones de pesos para aminorar el impacto del Covid-19, y urgió a que las mismas entidades federativas convoquen a la Convención Nacional Hacendaria para discutir el tema fiscal.

“Si no se da un ejercicio de esta naturaleza, me parece que no se habrá podido agotar un debate a fondo que nos permita recuperar los elementos, los pilares del federalismo mexicano, particularmente lo que se refiere a la distribución del presupuesto de México”, criticó el gobernador.