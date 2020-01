Alertan riesgo aéreo por falla en comunicación de la red satelital

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) detectaron fallas en los sistemas de comunicación de la red satelital que dan apoyo a controladores de diferentes aeropuertos del país, los cuales tienen la responsabilidad de guiar a las aeronaves y aportar información y apoyo a pilotos en espacios no controlados.



En el informe Análisis costo-eficiencia simplificado del programa Modernización de la Red Satelital, con fecha de septiembre de 2019, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, la dependencia reconoce que "de continuar las operaciones con los actuales sistemas de la red podrían generarse fallas mayores de comunicaciones e interferencias, ocasionando que los pilotos -de líneas aéreas nacionales o internacionales-, no cuenten con indicaciones requeridas para el plan de vuelo y pueda generarse un accidente aéreo".



Las fallas que presenta la red satelital son relevantes y deben ser atendidas, ya que gracias a esta red se mantiene la comunicación entre los cuatro centros de control, además garantizan la seguridad de las operaciones aéreas y se corre el riesgo de que las interferencias de comunicación puedan incrementarse", advierte la dependencia.



De este sistema depende la operación de 76 aeropuertos, mil 463 aeródromos y 528 helipuertos, así como una flota de 352 aeronaves que mueven 84.5 millones de pasajeros y 711.5 mil toneladas de mercancías -dato a octubre de 2019-, de acuerdo con los Indicadores de aviación mexicana que edita la SCT.



La actual red satelital VSAT-II TDMA, la cual tiene un periodo en operación de 15 años y con problemas de suministro de refacciones, "se encuentra obsoleta", lo cual resulta preocupante porque está diseñada para "proporcionar seguridad, orden, fluidez y eficacia al tránsito aéreo dentro del espacio aéreo mexicano", explica la SCT.



"Hay una necesidad de migrar a nueva infraestructura de redes", agrega la dependencia, "porque las estaciones terrenas que integran la red satelital presentan diversas fallas ocasionando que la comunicación de voz y tono lateral sea interferida con eco, interferencias de comunicación en la expedición de autorizaciones, instrucciones e información aeronáutica entre los controladores de tránsito aéreo y pilotos de las aeronaves".



Con una inversión de 150.1 millones de pesos a ejercer en el presupuesto de 2020, la SCT busca modernizar las 36 estaciones terrenas y disponer de "un sistema de última generación de comunicaciones vía satélite que garanticen la seguridad de las operaciones aeronáuticas".



Es decir, se podrá dar seguimiento a las aeronaves mediante la comunicación desde su despegue, a través de todo su trayecto y hasta su aterrizaje, garantizando seguridad, orden y fluidez en todos los vuelos, permitiendo su funcionamiento de forma correcta e ininterrumpida las 24 horas, así como evitar fallas.



Otras anomalías. El documento elaborado por la Dirección General Adjunta Técnica del Seneam detalla otras fallas de la red satelital:



En distintas estaciones los transceiver, dispositivos que dan recepción y transmisión -recibe la señal y la amplifica antes de ser retransmitida a tierra-, están fuera de servicio debido a la obsolescencia, además de presentar fallas físicas.



Se han detectado también fallas en el sistema tecnológico, sobre todo en las tarjetas Voice Card, las cuales "no realizan la transmisión de las señales de voz por ninguno de los cuatro canales, en algunos casos aunque la tarjeta esté conectada no enciende o aparecen fallas de falta de código de aplicación (Firmware), en algunos casos las tarjetas están dañadas y no es posible la transmisión de voz".



Lo mismo ocurre con las tarjetas de datos (High Speed Data), que en algunos casos no transmiten "datos por ningún canal, al tiempo que con frecuencia el modem presenta fallas de encendido y apagado".



En el diagnóstico sobre la situación actual de la red satelital del país encontraron que el sensor de lluvia y nieve para las antenas no se activa, debido a que no detecta la presencia de nieve, lo cual no permite que se activen los calefactores, entre otros diversos problemas.



Intercomunicación. De acuerdo con Seneam, los servicios de control de tránsito aéreo se proporcionan por controladores situados en tierra, que guían a las aeronaves en los espacios aéreos controlados y ofrecen información y apoyo a los pilotos en los espacios aéreos no controlados, este servicio se brinda mediante la red satelital que consiste de una estación basada en tierra que controla su funcionamiento en las 36 estaciones terrestres de todo el país.



Cada una de estas estaciones controla la recepción con y desde el satélite, además, regulan la interconexión entre las diversas terminales, administran los canales de salida, codifican los datos y controlan la velocidad de transferencia, lo anterior con la finalidad de proporcionar la transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones.