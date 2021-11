Alertan por “efecto cucaracha” tras reforzamiento militar en Zacatecas

AGUASCALIENTES.- Alertan por efecto cucaracha tras embestida del Ejército en Zacatecas.

Tras darse conocer ayer el plan de apoyo a Zacatecas ante los altos niveles de violencia que registra esa entidad, Martín Orozco (PAN), gobernador de Aguascalientes, alertó de que se podría registrar un "efecto cucaracha" (fenómeno en que los delincuentes se muevan de un estado a otro).

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó la supervisión de programas sociales en la entidad, el mandatario local llamó al Ejército y la Guardia Nacional a que no descuiden a Aguascalientes.

Si le pido ahí por parte de la Guardia (Nacional) y del Ejército le pediríamos que no nos descuiden nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que Zacatecas haya anunciado un gran programa para poder regresar la paz al Estado, sino que también no sea el efecto cucaracha, sino que trabajemos en conjunto para más bien, en lugar de moverlos de un lado a otro podamos terminar con ellos en coordinación con las Fuerzas Armadas", dijo.