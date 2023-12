Alerta sobre violencia de género: periodistas discuten rumbo a las elecciones nacionales del 2024

GUADALAJARA .- Durante una mesa de discusión sobre las candidaturas femeninas rumbo a las elecciones presidenciales de México en junio de 2004, Laura Manzo, periodista de Opinión 51, planteó inquietudes acerca de la legislación sobre violencia política de género.

Según Manzo, esta normativa podría dar lugar a un posible abuso por parte de las candidatas, especialmente en respuesta a críticas que podrían ser legítimas en relación con sus propuestas o la legitimidad de sus campañas.

La periodista de Opinión 51 Yohali Gutiérrez señaló que ante una posible violencia política de género los medios "deben enfocarse en informar y proteger los derechos humanos tanto de las dos candidatas presidenciales" como de las que contendrán a otros cargos federales, estatales y municipales

Periodismo y opiniones rumbo a las elecciones 2024

Señaló que es grave que los medios de comunicación le den espacio a imágenes como la quema de la piñata con el rostro de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, o que se refieran al físico de la exsenadora por el oficialista partido Movimiento de Regeneración Nacional Citlali Hernández.

Me parece gravísimo que como ciudadanos compartamos esas imágenes porque estamos contribuyendo a lo que no es correcto. Lo políticamente correcto de parte de quienes trabajamos en medios es investigar y si cualquier candidata es corrupta o están recibiendo dinero ilícito hay que señalarlo, pero no agredir ni violentar sus derechos humanos”, dijo.

En su turno, la periodista de Canal 44, Sonia Serrano, afirmó que entre lo que puede ser considerado violencia política de género y no lo es, "hay una línea delgada", pero lo importante es que los medios denuncien la corrupción sin involucrar la apariencia, la vida privada o las parejas de las candidatas.

“No podemos estar metidos en el físico de las mujeres, no podemos estarnos metiendo en sus relaciones emocionales, ni con su familia, lo que no les preguntamos a los hombres, no se lo preguntemos a las mujeres y si seguimos esas reglas básicas es más fácil”, expresó.

