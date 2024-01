Alerta en Culiacán: reportan tigre suelto en las inmediaciones del Hospital de la Mujer

SINALOA.- El incidente fue alertado a través de una llamada anónima al servicio de emergencia 911, donde se informó que un tigre se encontraba debajo del puente que conduce al hospital, en el área de Tres Ríos.

El aviso, recibido a las 14:14 horas, movilizó a las autoridades locales, incluyendo al personal de Protección Civil y a elementos de diversas corporaciones policíacas, que se dirigieron rápidamente al lugar señalado. Según el testimonio de la persona que realizó la llamada, el avistamiento ocurrió en el bulevar Miguel Angel de Los Monteros y Andrés Escalante, generando temor y llevando a la testigo a abandonar el área por precaución ante posibles riesgos.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado dar con el paradero del presunto tigre suelto. Jesús Bill Mendoza, director de Protección Civil local, informó que recibieron la notificación después de las 14:00 horas y que los cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato para verificar la situación. No obstante, aún no se ha confirmado la presencia del felino en la zona.

Te puede interesar: Casa del 'Chapo' Guzmán está abandonada y deteriorada; acumula deuda mayor a 27 mil pesos en servicios

Trabajadores de Protección Civil Municipal y elementos policiacos continúan con las labores de búsqueda en las inmediaciones del Hospital de la Mujer, instando a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales. A medida que se desarrollen los acontecimientos, se espera que las autoridades proporcionen información actualizada sobre el estado de la situación y las medidas a seguir para garantizar la seguridad de los residentes en la zona.