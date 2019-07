Albañiles, prestanombres en Caso Juan Collado

Querétaro, Qro.— Un socio y una directiva de Administradora Cimatario, S.A. de C.V., —una de las cuatro empresas investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del caso Juan Collado— afirman que desconocían que ellos formaban parte del Consejo de Administración de dicha compañía.

Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez aparece como Comisaría de Vigilancia de la empresa señalada por la FGR por lavado de dinero. Sin embargo, hasta la entrevista con EL UNIVERSAL, ella desconocía de esa posición: “No tengo nada que ver con esas empresas (...) soy enfermera”, asegura.

En una ocasión el dueño de la inmobiliaria (Sergio Bustamante, quien inició la denuncia contra Collado) habló con los albañiles de la obra y les ofreció unos pesos a cambio de que le firmaran unos documentos. Ellos, con necesidad, aceptaron. Cuántas personas más no habrán caído en sus engaños”, dice Guadalupe Ventura.

José David Aguilar Vega, de 74 años, aparece como socio fundador de Cimatario; él sostiene que fue su hermana, esposa de Bustamante, quien le dio a firmar documentos, supuestamente para testificar sobre la compra-venta de una propiedad.

“Supe que algo no estaba bien, pues hace un año la Fiscalía del estado me requirió para declarar (...) Yo no soy dueño de nada”, dice el hombre que ahora vive de una pensión de 2 mil 800 pesos y remesas que envían sus hijos desde Estados Unidos.