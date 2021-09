Air Canada no tiene contemplado operar en el aeropuerto Felipe Ángeles

CANADÁ.- Luego de que el martes pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentara los avances que lleva la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la aerolínea Air Canada informó que no tiene previsto operar en dicho aeropuerto.

De acuerdo a la aerolínea canadiense, la posibilidad de operar en el aeropuerto de Felipe Ángeles es nula, ya que todavía falta llevar estudios de viabilidad en él, y de capacidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el cuál trabajaría en conjunto.

Ante esto, Luis Noriega, director de ventas de Air Canada para América Latina y el Caribe, dijo:

No lo contemplamos en este momento. Falta mucho, no está terminado; falta hacer estudios de viabilidad y de capacidad del AICM. No está en nuestros planes”.