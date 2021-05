"Ahí están las consecuencias, se partió en dos": Miguel, quien vive bajo puente de metro

CIUDAD DE MÉXICO.- "Se esuchó como si tronara un fierro, se cimbró la banqueta", narró Miguel Córdova Córdova, persona en situación de calle que suele dormir bajo el puente de la estación Olivos, cuya estructura colapsó y derivó en la tragedia de la Línea 12 del metro de la CDMX.

"Venía de vender botellas, me regresé por mi cobija, como a las 9:30 estaba con unos amigos, platicando cuando se cimbró muy feo, se movió y salimos corriendo, ni siquiera jalamos nuestras cobijas", detalló Miguel, como testigo del colapso, para Ruido en la Red.

No me lo van a contar, porque yo lo ví", sentenció Miguel Córdova.

Tras los estruendos, él y sus amigos siguieron corriendo, hasta caer por "el cimbradero grande".

"Se vio como se vino el metro hacía abajo en dos. Se hundió. Una desesperación de gente horrible, no le deseó a nadie que lo vea. No me gusta platicar de esto, lo que viví fue horrible, gracias a la bendición de Dios sigo vivo", agregó Miguel.

Miguel, quien se dedica a recolectar botellas y venderlas, contó que aunque es de Tabasco, tiene 10 años viviendo en la zona de Tláhuac, donde vecinos "siempre inconformes" porque la estructura "desde su principio, nunca estuvo nada bien".

Finalizó diciendo que venía llorando desde La Nopalera (estación de metro contigua a Olivos) pensando en la gente que a "lo mejor no se despidió de su familia".

"Y por una idiotez, perdón lo digo así, de nuestras autoridades que quieren llevarse dinero a la bolsa, compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias. Y ahorita que vienen las elecciones se van a echar la bolita, ¿Y los que pagamos, hasta los más pobres?", sentenció.