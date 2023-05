Agentes detienen a tres personas que traficaban a 28 migrantes en Nuevo León

NUEVO LEÓN, México.-Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a tres personas que traficaban a 28 migrantes provenientes de Honduras y Guatemala en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La FGR informó que los acontecimientos ocurrieron el 10 de mayo pasado, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a los tres sospechosos mientras se desplazaban en dos automóviles, uno con matrícula del estado de Nuevo León y el otro del estado de Coahuila.

Los hombres fueron identificados como Luis "C", César "C" y Martín "G", quienes transportaban en los vehículos a 17 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en México.

ORDEN DE CATEO

Posterior a esos hechos y derivado de investigaciones se solicitó una orden de cateo a un inmueble, ubicado también en el municipio de Escobedo.

Luego, el 13 de mayo, los agentes entraron en el citado inmueble donde localizaron a 11 personas más, todas originarias de Centroamérica.

La FGR explicó que las personas extranjeras quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para ser repatriadas a sus países de origen.

En tanto, los detenidos, el inmueble y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal que se encargará de integrar la carpeta de investigación.