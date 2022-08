CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se indemnizará a las familias de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, y que se continuará con los trabajos de rescate.

Primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos, ya se tiene un acuerdo con los familiares, nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento. Ya se tiene un acuerdo con los familiares”, dijo.

El mandatario explicó que hoy se sostendrá una reunión para firmar un documento a través del cual el gobierno se responsabilizará de pagar indemnizaciones.

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no sólo lo convencional sino más por la situación, no solo de agravio, sino la situación de pobreza que vive la gente, es como cuando hay inundaciones de llover sobre mojado”, detalló.

Trabajos de rescate continuarán pese a pago de indemnizaciones

Pero, precisó, a la par de las indemnizaciones se continuará con los trabajos de rescate hasta lograr sacar a los 10 mineros.

“Hay instrucciones de que se destinen los fondos para pagar a los familiares y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos”, aclaró.

Afirma AMLO que se indemnizará a familias de mineros y se continuará con trabajos de rescate. Foto: EFE

El Presidente fue cuestionado sobre si se construirá un memorial para los mineros, pero contestó que cuando se concrete el rescate “hablamos del memorial”.