Afirma AMLO que empresas fueron eximidas de permisos de Senasica y Cofepris; asumirán responsabilidad “si hay alguna desgracia”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Las empresas que firmaron el nuevo acuerdo para reforzar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) con la finalidad de bajar un 8% la canasta básica y que fueron eximidas de trámites y permisos de sanidad para importar a través de una “Licencia Única Universal”, son las responsables de la calidad de los productos y responderán ante la ley si se daña a los consumidores, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acuerdo que se firmó el lunes exime a las empresas de todo trámite y permiso a las compañías, incluidos los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre si se analizó si habría riesgos para los consumidores al quitar esos permisos y quiénes asumirán la responsabilidad si algo sale mal.

Asumen su responsabilidad. Ya está establecido en las leyes. Si hay alguna desgracia tiene que asumir su responsabilidad, eso ya está establecido y se les dijo es confianza”, dijo.

Carne argentina enfrentaba trabas para su importación

López Obrador ejemplificó con la importación de carne de res de Argentina, la cual enfrentaba trabas para su importación por parte de Senasica.

“Esa licencia es Cofepris, Senasica, el SAT, Aduanas, etc, etc, etc: ‘te den facilidades, quitar tramites y tú te haces responsable de que la carne que vas a traer de Argentina, regresando al ejemplo, si es que se necesita tiene que ser carne buena. Te damos a ti la confianza, no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia’. Esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios”, explicó.

El mandatario reveló que detrás de las críticas a la medida de que se abra el mercado hay intereses de quienes se benefician con la poca competencia y llamó la atención de Senasica por lo que reveló, es el ganado de contrabando de Guatemala que ingresa a México.

“Entonces entra una institución que se llama Senasica y dice ‘no no entra la carne Argentina’, pero resulta que al mismo tiempo llevamos 30 años que está entrando ganado de contrabando y nadie dice nada, de Guatemala y ni modo que Guatemala, o puede ser tenga mejor sistema sanitario que Argentina, entonces sí entran becerros, sí entran animales de Guatemala, pero no podemos traer de Argentina; entonces, quienes se oponen a que se abra el mercado es porque tienen el propósito de beneficiarse solos, sin competencia”, dijo.

Empresas con licencia única fueron eximidas de permisos y trámites; se harán responsables “si hay alguna desgracia”: AMLO. Foto: Especial

Acuerdo busca beneficiar a consumidores mexicanos

El acuerdo, explicó, tiene el objetivo principal de que se beneficie a los consumidores mexicanos y a la economía popular, sin proteger a empresas: “nada de estar protegiendo negocios particulares afectando la economía de los mexicanos”.

Los empresarios que firmaron el acuerdo con el gobierno federal son: Antonio Suárez Gutiérrez de Tuny; Leovy Carranza Beltrán de Grupo Pinsa-Dolores; Juan Antonio González Moreno de Grupo Gruma-Maseca; Altagracia Gómez Sierra de Grupo Minsa; Daniel Salazar Ferrer de Bachoco; e Isidro Ávila Lupercio de huevo San Juan.

Además de Jesús Vizcarra Calderón de Sukarne; Arnulfo Ortiz de Grupo Gusi; José Zaga Mizrahi de Opormex; Eugenio Caballero Sada de Sigma Alimentos; Guilherme Loureiro de Walmart y Javier Treviño de la misma compañía; Ricardo Martín Bringas de Soriana; Antonio Chadraui Obeso de Chedarui; Alfonso Celis de huevo Calvario; y Alfonso Rosales Wybo de Valle Verde.